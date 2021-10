DFB-Pokal: Jude Bellingham überzeugt beim BVB - und soll lange bleiben

Allerdings bemerkte der Offensivspieler, der sich derzeit ebenfalls in guter Verfassung befindet: „Wir sind in einem Zeitalter, in dem man sehr schnell gehypt wird. Ich denke, er kommt sehr gut klar, hat eine gute Familie. Ich hatte mit 18 auch schon eine gute Zeit. Er hat eine gewisse Unbekümmertheit, ich hoffe, dass er die behält.“