DFB-Pokal, Termine fix: Dann spielen FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. in der ersten Runde

Am Samstag stehen elf Partien an, unter anderem sind Bayer Leverkusen, der HSV und der 1. FC Köln zum Einsatz. Am Sonntag dürfen sich Fans außerdem auf das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Finalisten der Vorsaison SC Freiburg freuen. Auch Gladbach und die Hertha greifen ins Geschehen ein. Insgesamt werden neun Spiele ausgespielt.