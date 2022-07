BVB stellt vor Cup-Trikot vor: Borussia künftig im Retro-Look

Nachdem bereits seit Wochen im Netz geleakte Bilder kursiert waren, bestätigte der BVB nun offiziell, dass die Borussen in der Champions League und im DFB-Pokal im Retro-Look auflaufen werden. Das Design mit den charakteristischen schwarzen und weißen Streifen an den Schultern erinnert stark an das Cup-Trikot aus der Spielzeit 1989/90.