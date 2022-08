DFB-Pokal: Patzt Frankfurt wieder in der ersten Runde?

Das verbleibende Quartett, das am Montag im Einsatz ist, muss sich noch beweisen. Während es in Ingolstadt letztes Jahr in die zweite Runde schaffte und dort von Dortmund besiegt wurde, schieden Darmstadt und Bremen schon in Runde eins aus. Cottbus kehrt nach 2019 in den Wettbewerb zurück.