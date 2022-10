DFB-Pokal heute LIVE: Hannover - BVB, Freiburg - St. Pauli im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund tritt am Mittwochabend in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Hannover 96 an. Nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga bei Tabellenführer Union Berlin will die Mannschaft von Trainer Edin Terzic im Pokal eine Reaktion zeigen. (Alle Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals im LIVETICKER)