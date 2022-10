Jamal Musiala: "Ballon d‘Or ist ein Ziel" - der Bayern-Star bei SPORT1 über Ballon d'Or & schwärmt von Davies

Jamal Musiala: Wie wir in der zweiten Halbzeit angetreten sind, war wichtig. Das müssen wir über das gesamte Spiel machen. In den ersten zehn Minuten waren wir wieder nicht da – und das ist ein Problem. Wenn wir nicht direkt da sind, kann das Spiel schon am Anfang entschieden werden. Wir haben das nach dem Seitenwechsel gut umgesetzt, waren hungrig, haben die Chancen gekriegt und die Tore gemacht.