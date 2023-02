DFB-Pokal: Bastian Schweinsteiger zieht Mario Götze nach Gala auf

Am Ende dieses spektakulären Abends war auch Bastian Schweinsteiger nicht imstande, Mario Götze um seine gute Laune zu bringen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

„Was war da los, was war da los?“, zog der ARD -Experte seinen einstigen Teamkollegen auf, nachdem Eintracht Frankfurt einen sensationellen Pokal-Fight gegen Darmstadt 98 mit 4:2 gewonnen hatte und ins Viertelfinale eingezogen war.

Was Schweinsteiger meinte, war eine Szene aus der 23. Minute, als Götze freistehend vor Darmstadt-Keeper Marcel Schuhen vergeben hatte, wenige Meter vor dem Tor, beim Stand von 1:0 für Frankfurt.

Götze: „Das muss ein Tor sein“

Natürlich müsse er „den machen, gerade in dieser Situation, das war eine dicke Möglichkeit zum 2:0, das muss ein Tor sein“, erklärte der 30-Jährige denn auch reumütig, wahrscheinlich weil er wusste, dass sonst fast alles zu Gold geworden war, was er an diesem Abend vollbrachte.