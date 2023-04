BVB: Mertesacker zerlegt Borussia Dortmund! Stimmen zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig

BVB: Mertesacker watscht Brandt ab

Nach Pokalsieg: So will Hoeneß den VfB zum Klassenerhalt führen

Nach Pokalsieg: So will Hoeneß den VfB zum Klassenerhalt führen

... zum 1:0 für RB: „Dortmund hält viel Abstand. Julian Brandt denkt sich: Soll ich in den Zweikampf gehen? Nee, ich möchte eigentlich gar nicht. Simakan läuft einfach durch, kein Dortmunder will so wirklich dazu kommen. Auch in der Mitte dann Werner gegen Süle ... Keiner hilft, keiner deckt den anderen ab. Bis zur 30. Minute kein einziges Foul, keine Unterbrechung.“