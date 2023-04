DFB-Pokal heute LIVE: RB Leipzig vs. BVB im Free-TV, Livestream, Ticker - Niederlagen kennt Terzic nicht

Achtmal stand Edin Terzic bislang im DFB-Poka l an der Seitenlinie von Borussia Dortmund und achtmal ging er als Sieger hervor - fünfmal beim Titelgewinn 2021, dreimal in dieser Saison .

Doch nicht nur diese Serie will der BVB am Leben erhalten, sondern auch den laufenden Vereinsrekord weiter ausbauen. In jedem der letzten 29 DFB-Pokalspiele hat der fünfmalige Pokalsieger mindestens ein Tor erzielt.

Hier können Sie RB Leipzig - BVB live verfolgen:

Leipzig vs. Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Auf Seiten der Leipziger will man sich jedoch nicht mit diesen Zahlenspielen aufhalten, sondern das Duell als Chance ansehen, den Negativtrend der letzten Spiele aufzuhalten. „Wir werden jetzt aber nicht in Depression verfallen, sondern sehen am Mittwochabend bereits die nächste Chance, zu zeigen, was wir können und die negative Stimmung umzukehren“, gab sich RB-Coach Marco Rose optimistisch und fügte hinzu: „Es ist schon auffällig, wie schnell diese in unserem Business kippen kann.“