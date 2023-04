DFB-Pokal: Nächster BVB-Ausfall vor Kracher bei RB Leipzig - Dortmund ohne Haller

BVB im DFB-Pokal: Moukoko für Haller in Leipzig?

Wie BVB-Coach Edin Terzic am Dienstag berichtete, konnte Haller deswegen am Montag nicht trainieren.

Zuvor war Haller ein halbes Jahr nach seinem Wechsel von Ajax Amsterdam mit einer Hodenkrebs-Erkrankung ausgefallen - und kommt seit seinem Comeback noch nicht richtig in Tritt, blieb auch gegen die Bayern blass.

Terzic wollte Haller behutsam aufbauen, doch aufgrund der Verletzung von Youssoufa Moukoko kam der Angreifer seit Ende Januar fast in jedem Spiel der Schwarz-Gelben von Beginn an zum Einsatz.

In der Allianz Arena hatte Moukoko zuletzt sein Comeback nach sechs Wochen Zwangspause gegeben. Ob er am Mittwochabend in Leipzig schon wieder von Beginn spielen kann, ist aber fraglich.