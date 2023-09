FC Bayern: Debüt? “Wenn alles normal läuft …" - Pressekonferenz vor Münster zum Nachlesen

Lange ausruhen dürfen sich die Bayern nach dem 7:0-Kantersieg gegen Bochum und dem traditionellen Wiesn-Besuch nicht. Denn am Dienstag (20.45 Uhr) wartet bereits die nächste Aufgabe, wenn der deutsche Rekordmeister in der 1. Runde des DFB-Pokals beim SC Preußen Münster gastiert.

Gegen den Drittligisten sind Rotationen von Bayern-Trainer Thomas Tuchel zu erwarten, vor allem im Hinblick auf die kommenden englischen Wochen. Unter anderem soll Torhüter Daniel Peretz sein Debüt feiern, wie Tuchel am Montag bestätigte. Der 23 Jahre alte Israeli war erst kurz vor dem Transferschluss nach München gewechselt.

SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Tuchel verlässt das Podium +++

Alle Fragen der anwesenden Journalisten sind von Thomas Tuchel beantwortet, damit ist die Pressekonferenz nun beendet.

+++ Tuchel über die Erwartungen an Musiala +++

„Die Erwartungen an ihn sind klar formuliert. Es ist aber auch wichtig, dass er gesundheitlich stabil bleibt. Er hat nach dem United-Spiel eine leichte Reaktion gehabt, eine leichte Muskelverhärtung. Man hätte ihn gegen Bochum spielen lassen können, aber wir wollten kein Risiko eingehen. Er muss jetzt stabil bleiben. Jamal kann den Unterschied für uns ausmachen. Was Tore und Assists angeht, hat er einen hohen Anspruch an sich selbst. Aber eine genaue Anzahl haben wir nicht ausgemacht.“

+++ Tuchel über Münster +++

„Sie können ohne Druck spielen. Wir wollen dominant sein, wollen Ballbesitz haben und wollen unsere individuelle Qualität nutzen. Wir erwarten einen Gegner, der kämpft, als Einheit für die Sensation. Das weiß auch Münster. Wir wollen dominant sein und unsere Qualität nutzen, um Tore zu schießen.“

+++ Tuchel nochmal über Peretz +++

Ich bin es aus dem Ausland gewohnt, dass der zweite Torwart die Möglichkeit bekommt im Pokal. Das ist wichtig für ihn und für den Notfall, falls etwas passiert. Er verhält sich top. Unser ganzes Torwartteam ist eine super Einheit, die sich gegenseitig pusht. Sven Ulreich macht das aktuell super. Daniel hat sich das verdient, es ist mit ihm und unserem Torwarttrainer besprochen.“

+++ Tuchel über den Wiesn-Besuch +++

„Ich bin gestern um 17 Uhr gegangen. Der eine oder andere ist noch etwas geblieben. Der Besuch gehört zur Tradition des Klubs. Das ist vollkommen klar, dass da jetzt keiner über die Stränge schlagen wird.“

+++ Tuchel über das Duo Kane/Sané +++

„Beide harmonieren sehr gut. Leroy (Sané; Anm. d. Red.) spricht fließend Englisch, er kommuniziert viel mit Harry Kane. Harry macht seine Mitspieler besser, mit seinem Charakter, seinem Stil. Leroy ist sehr gut drauf, gute Körpersprache und hat ein sehr gutes Mindset. Es ist eine gute Kombination im Moment.“

+++ Tuchel über den DFB-Pokal +++

„Pokalspiele sind immer einzigartig und haben diesen gewissen Reiz. Die K.o.-Phase sorgt für Druck, die Underdogs haben immer die Chance, über sich hinauszuwachsen. Die Ausgangslage hält die Chance für Überraschungen bereit. Es ist ein komplett anderer Charakter als die Bundesliga.“

+++ Tuchel über Peretz +++

„Wenn alles normal läuft, auch im Training, dann wird Daniel (Peretz; Anm. d. Red.) die Chance bekommen, dieses Spiel zu spielen.“

+++ Tuchel über Choupo-Moting +++

„Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting; Anm. d. Red.) ist ein Top-Fußballer. Er ist sehr stark mit dem Rücken zum Tor und sehr gut am Ball. Er war schon sehr gut gegen Manchester United. Ich trainiere ihn jetzt beim dritten Klub. Choupo ist in der Kabine wichtig, weil ich ein sehr klarer und verlässlicher Charakter ist. Ich freue mich, dass er es sehr gut gemacht hat. Er hat es sich verdient auch weiterhin zu spielen. Wir entscheiden das von Spiel zu Spiel.“

+++ Tuchel über Personalfrage ++

„Die englischen Wochen gehen jetzt erst los. Zu Hause lasse ich, denke ich, keinen Spieler, das wäre das falsche Signal. Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen. Ich denke mal, dass keiner auf der Wiesn gestern übertrieben hat. Guerreiro sollte wieder im Kader stehen. Matthijs (de Ligt; Anm. d. Red.) fällt aus. Bei Kim müssen wir noch abwarten. Es kann sein, dass wir gar nicht so viel rotieren.“

+++ Tuchel über die Angst einer Blamage +++

„Vestenbergsgreuth sagt mir was. Da saß ich vor dem Fernseher und konnte es nicht fassen. Warum fangen Sie aber so eine PK an und legen direkt den Finger in die Wunde? Wir unterschätzen sie nicht. Wir bereiten uns heute gut und seriös vor, ganz egal, wer auf der anderen Seite ist. Wir haben natürlich erstmal nichts zu gewinnen, und der Gegner nichts zu verlieren. Wir wollen nach Berlin. Wir wollen ins Finale. Dafür müssen wir Schritt für Schritt die Spiele meisten.“

+++ Die PK startet +++

Bayern-Coach Thomas Tuchel hat auf dem Podest Platz genommen. Damit kann die Pressekonferenz beginnen.

+++ Bayern wollen Durststrecke beenden +++

Bemerkenswert: In keiner der vergangenen drei DFB-Pokal-Spielzeiten erreichte der FC Bayern das Halbfinale (letztmals in der Triple-Saison 2019/20). Drei Saisons in Folge ohne Halbfinalteilnahme gab es für die Münchner davor zuletzt von 1986/87 bis 1996/97, als es sogar elf Spielzeiten waren.

Auf Preußen Münster trifft der Rekordmeister derweil erst zum zweiten Mal in einem Pflichtspiel. Das Premieren-Duell der beiden Vereine fand ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokals statt, in der Saison 2014/15 – damals setzten sich die Münchner mit 4:1 in Münster durch.

+++ Deswegen spielen die Bayern erst jetzt +++

Eigentlich wurde 1. Runde des DFB-Pokals schon fast komplett ausgetragen. Das Bayern-Spiel gegen die Preußen findet jedoch erst Ende September statt, weil die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Wochenende im August, an dem ursprünglich gespielt werden sollte, im Supercup gegen RB Leipzig gefordert war.