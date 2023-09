FC Bayern: So viel Geld kostet die Fan-Aktion mit Tennis-Bällen & Pyro den FCB

Der Sieg des FC Bayern in der 1. Runde im DFB-Pokal bei Preußen Münster (4:0) dürfte für den deutschen Rekordmeister ein Nachspiel haben- weil gefrustete FCB-Fans während der Partie eine Vielzahl an Tennisbälle auf das Spielfeld warfen und damit für eine Spielunterbrechung in der ersten Halbzeit sorgten.

Was war genau geschehen? Anhänger der Münchner hatten sich entrüstet über den Ansetzungstermin des Duells beim Drittligisten gezeigt, dabei zunächst ein Plakat enthülllt mit der Aufschrift: „Nein zum Supercup am Pokalwochenende!“

FC Bayern: Tennisball-Protest im DFB-Pokal hat Nachspiel

Hintergrund: Wegen des Supercups zwischen den Bayern und RB Leipzig (0:3) am 12. August waren die Pokal-Spiele beider Mannschaften verschoben worden. Während die Bayern am Dienstagabend in Münster spielten, tritt Leipzig an diesem Mittwoch bei Wehen Wiesbaden an.