Nach Nübel-Leihe: FC Bayern gibt nächsten Torwart ab!

Der FC Bayern München hat für weitere Klarheit in seiner komplizierten Torhüter-Situation gesorgt: Nachdem die Münchner bereits Alexander Nübel auf Leihbasis an den VfB Stuttgart abgegeben hatten , wird nun auch Johannes Schenk für die kommende Saison an Drittligist Preußen Münster verliehen.

Nübel und Schenk weg - verlässt auch Sommer den FC Bayern?

Kurios: Schon in wenigen Wochen wird Schenk seine alten Kollegen wiedersehen: Am 26. September tritt der FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals in Münster an.