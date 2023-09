FC Bayern: Tuchel verrät, wie es den Verletzten geht

Bayern-Trainer Tuchel: „Wird ein knappes Rennen“

Mit dem Niederländer de Ligt rechnet Tuchel "frühestens für Kopenhagen, wahrscheinlich eher Freiburg" - terminlich sind das die Spiele in der Champions League in Dänemark am nächsten Dienstag und fünf Tage später in der Bundesliga gegen den Sport-Club.