DFB-Pokal: Eine Sensation und zwei Favoriten! Diese Teams stehen im Viertelfinale

Hertha BSC:

Die Berliner, die zuvor Carls Zeiss Jena (5:0) und den FSV Mainz 05 (3:0) aus dem Pokal geworfen haben, lieferten sich am Mittwochabend einen Pokalkrimi gegen den HSV. Trotz früher Führung gerieten sie zweimal in Rückstand und gewannen die Partie am Ende mit 8:6 nach Elfmeterschießen. Der Traum von Finale im eigenen Stadion lebt weiter.