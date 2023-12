DFB-Pokal LIVE im Free-TV - Achtelfinal-Übertragung im Stream und Liveticker

In keinem Wettbewerb gab es in dieser Saison so viel Überraschungen wie im DFB-Pokal. Lediglich sechs Bundesligisten haben es unter die verbleibenden 16 Mannschaften geschafft und kämpfen in dieser Woche im Achtelfinale ums Weiterkommen. Das gab es seit über 30 Jahren (letztmals 1992/93) nicht!