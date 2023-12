DFB-Pokal: Nächster bitterer Torwart-Fehler! St.-Pauli-Keeper patzt

Was ist denn mit Hamburgs Torhütern los?

HSV-Keeper patzte übel

Homburgs Markus Mendler nutzte den Patzer des Torhüters, ging dazwischen und schob den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Zuvor hatte Hauke Wahl die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht.

Am Freitag war Heuer Fernandes das letzte Glied einer Fehlerkette gewesen. Weil Guilherme Ramos angelaufen wurde, passte er den Ball quer in den eigenen Fünfmeterraum und brachte Heuer Fernandes in Bedrängnis.