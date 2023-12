DFB-Pokal: Verletzungs-Sorge um Wirtz! Bayer-Star unter Schmerzen raus - aber erstaunliches Update

Der DFB-Star wurde in der 44. Minute unglücklich von SCP-Profi Filip Bilbija an der rechten Ferse getroffen und musste anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht humpelnd das Spielfeld verlassen.

DFB-Pokal: Wirtz-Verletzung trübt Bayers Weiterkommen

Anschließend wurde der 20-Jährige von zwei Teambetreuern gestützt in die Kabine begleitet, für ihn kam noch kurz vor der Halbzeitpause Jonas Hofmann ins Spiel.

Wirtz und Alonso melden sich

Der Jungstar selbst gab am Abend via Instagram zumindest leichte Entwarnung. „Gute Leistung des Teams. Nächste Runde! Danke für die Genesungswünsche. Ich hoffe, am Sonntag zurück zu sein“, schrieb Wirtz dort.