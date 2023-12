DFB-Pokal: Betze bebt! Perfektes FCK-Debüt für Grammozis

Zwei Tage nach der Verpflichtung von Grammozis schossen Richmond Tachie (75.) und Ragnar Ache (78.) den FCK erstmals seit zehn Jahren unter die letzten acht - und sorgten für Feierstimmung auf dem Betzenberg. Die Nürnberger verpassten in einem äußerst intensiven, aber spielerisch dürftigen Duell dagegen die Wiedergutmachung für die jüngste Ligaklatsche gegen Fortuna Düsseldorf (0:5).

Hengen freut sich „riesig für die Mannschaft“

Mit Blick auf den nächsten Gegner ergänzte Hengen: „Mir ist es relativ egal, gegen wen wir spielen. Am liebsten nochmal ein Heimspiel - aber da glaube ich nicht daran, so viel Glück kann man in einer Runde gar nicht haben.“