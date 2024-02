Auslosung im DFB-Pokal mit Besonderheit! Dann werden die Lose gezogen

Noch sind nicht alle vier Teilnehmer überhaupt klar - und trotzdem wird schon am Samstag das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost!

Wann wird das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost?

Die Auslosung des Halbfinals findet am Samstag, den 10. Februar, statt. Im Rahmen des Aktuellen Sportstudios im ZDF werden die zwei Halbfinal-Duelle bestimmt.

Wer zeigt die Auslosung im TV und Stream?

Wer zieht die Lose?

U17-Weltmeister Konstantin Heide lost das Halbfinale des DFB-Pokals aus. Der Torhüter hatte im Dezember mit der U17-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen und dabei im Halbfinale sowie im Endspiel im Elfmeterschießen überragt. Moderiert wird das Sportstudio am Samstag von Sven Voss.

Welche Teams stehen im Halbfinale des DFB-Pokals?

Wie ist der Modus der Auslosung zum Halbfinale im DFB-Pokal?

Wann steigt das Halbfinale im DFB-Pokal?

Die Halbfinal-Partien finden am 2. und 3. April statt, das Finale steigt am 25. Mai im Olympiastadion in Berlin.