DFB-Pokal: Wann wird das Gladbach-Spiel nachgeholt?

Klar ist nur, dass der DFB zeitnah eine Lösung präsentieren will, doch so einfach wird es gar nicht, einen Nachholtermin für das abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach zu finden.

Am 2. und 3. April werden die beiden Halbfinals gespielt . Bis dahin muss in jedem Fall ein Sieger feststehen. Grundsätzlich ist dabei eine erneute Ansetzung unter der Woche sehr wahrscheinlich.

Aktuell sieht es allerdings nicht danach aus, als sei das schon in der nächsten Woche möglich, da es in Saarbrücken auch in den nächsten Tagen weiter regnen soll, was eine Regeneration des Rasens nahezu unmöglich machen würde.