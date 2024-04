DFB-Pokal: Bayer Leverkusen - Düsseldorf LIVE im TV, Stream und Ticker

In keinem der 39 Pflichtspiele in dieser Saison ging Bayer Leverkusen als Verlierer vom Platz. Erwischt es den souveränen Tabellenführer der Bundesliga und haushohen Favoriten nun ausgerechnet am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Halbfinale gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf?

„Wir haben noch nichts erreicht“, sagte Erfolgstrainer Xabi Alonso vor der Partie. „Wenn wir nicht besser sind, sind wir raus.“ Vor dem Duell mit dem rheinischen Rivalen schärfen die Leverkusener angesichts der drohenden Stolpergefahr ihre Sinne. Es solle „keiner glauben, dass wir schon im Finale wären“, mahnte Sportchef Simon Rolfes und gab die klare Marschroute vor: „Wir wollen unbedingt nach Berlin.“

Leverkusen mit schlechter Pokal-Bilanz gegen Düsseldorf

Doch die Leverkusener sollten gewarnt sein. In den vergangenen drei Jahren schied die Werkself im DFB-Pokal immer gegen klassentiefere Teams aus. Auch mit Düsseldorf hat Bayer im Pokal bislang keine guten Erfahrungen gemacht. Zweimal standen sich beide Teams in dem Wettbewerb gegenüber (1978/79 im Viertelfinale und 1986/87 in der 2. Runde) - beide Male gewann die Fortuna.

Trotzdem ist der Tabellendritte der 2. Bundesliga auf dem Papier der klare Außenseiter. Dennoch träumt man in Düsseldorf von der Sensation. „Ich will einen Pokalfight. Es ist eine Riesenmöglichkeit für uns“, sagte Trainer Daniel Thioune. „Mein Traum ist es, am 25. Mai abends im Olympiastadion mit dem goldenen Ding zu sitzen.“ Für Düsseldorf wäre es das erste Pokalendspiel seit 1980.

DFB-Pokal live: Leverkusen - Düsseldorf

TV: Sky, ZDF

Sky, ZDF Stream: Sky, ZDF

Sky, ZDF Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Boniface und Palacios vor Comeback

Personell geht die Werkself sorgenfrei in das Duell mit Düsseldorf. Sowohl Victor Boniface als auch Exequiel Palacios stehen wieder zur Verfügung. „Wir sind in einer super Situation. Wir haben keine verletzten Spieler mehr“, sagte Alonso. „Das ist nicht normal und ein bisschen Glück.“