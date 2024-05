DFB-Pokal: Bayern-Schreck nimmt neuen Anlauf - Saarbrücken gewinnt Saarlandpokal

Die Saarbrücker starten damit den nächsten Anlauf in dem Wettbewerb, in dem sie bereits mehrmals für Wunder gesorgt haben. In der vergangenen Saison schlugen sie den großen FC Bayern in der 2. Runde, auch Karlsruhe, Frankfurt und Gladbach mussten sich geschlagen geben. Erst im Halbfinale war gegen den 1. FC Kaiserslautern Schluss, der am Abend im Finale auf Leverkusen trifft (ab 20 Uhr im LIVETICKER). Bereits 2020 waren die Saarländer bis ins Halbfinale eingezogen.