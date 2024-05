FCK gedenkt Klub-Legende Brehme mit Sondertrikot im DFB-Pokalfinale

Das Trikot ist ganz in Weiß gehalten. Als besonderes Highlight ziert die Silhouette des Weltmeisters von 1990 die Vorderseite des Jerseys. In den Händen trägt Brehme den DFB-Pokal, um seinen Hals hängt eine Medaille für den Gewinn des Pokals mit den Roten Teufeln.

„Mit Andy in unseren Herzen und auf dem Trikot“, schrieb der FCK kurz vor dem Finale am Samstagabend (20.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen bei X. Der Flock des Sonderjerseys ist in der Farbe Gold gehalten.