DFB-Pokal: Bayern-Star gelingt seltenes Kunststück - nur Sané schaffte es auch!

Harry Kane ist mit seinem ersten Treffer im DFB-Pokal ein seltenes Kunststück gelungen. Der englische Superstar ist der erst zweite Spieler des FC Bayern , der sowohl bei seinem Debüt in der Bundesliga, der Champions League und eben auch im Pokal getroffen hat.

Kane besorgte gegen den SSV Ulm am Freitagabend den Endstand zum 4:0 . Auf seinen ersten Einsatz im Pokal musste der Stürmer ein Jahr warten, nachdem er im Vorjahr beim Sieg gegen Preußen Münster und dem Aus gegen Saarbrücken nicht auf dem Platz gestanden hatte.

Kane verrät: So fit bin ich für die Saison

Kane, der mit der englischen Nationalmannschaft bis ins Finale der Europameisterschaft vorgestoßen war, kam gegen Ulm erst spät in die Partie, da er nach einer kurzen Vorbereitung noch nicht an seinem absoluten Leistungslimit angekommen ist.

„Ich fühle mich gut, mein Körper fühlt sich gut an. Ich habe keine Schmerzen. Für mich geht es jetzt darum, wieder fit zu werden“, sagte Kane nach der Partie: „Ich hatte ein paar Wochen Pause, um mich zu erholen. So wie der Trainer mit hoher Intensität spielen will, steigert man sich von Tag zu Tag und wird fitter. Nächste Woche sollte ich wieder voll fit für die Saison sein.“