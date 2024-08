Müller blüht auf - Bayern-Neuzugang sticht! Kompany gelingt Debüt im DFB-Pokal

Der FC Bayern München ist erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet! Der deutsche Rekordmeister gewann das DFB-Pokalspiel beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm mit 4:0 (2:0). Es war der erste Pflichtspielsieg für Vincent Kompany als Bayern-Trainer.

Während Superstar Harry Kane erst nach einer guten Stunde eingewechselt wurde und Leon Goretzka gar nicht erst im Kader stand , durfte Joshua Kimmich - endlich wieder im zentralen Mittelfeld - von Beginn an spielen.

DFB-Pokal: Müller trifft nach Kimmich-Assist

Kurz darauf traf Müller nach Vorlage von Serge Gnabry zum 2:0 (15.). In der Schlussphase erhöhte Kingsley Coman noch auf 3:0 (79.). Den Schlusspunkt setzte Harry Kane per Kopfball in der Nachspielzeit.