EM-Finale - „Es tut weh“: Kane früh ausgewechselt

In der 61. Minute war Schluss für den Bayern-Angreifer. Trainer Gareth Southgate brachte stattdessen Halbfinal-Held Ollie Watkins in die Partie.

Hinterher war bei Kane die Enttäuschung über den verpassten Titel groß. „Das ist schwer, in Worte zu fassen“, sagte der 30-Jährige. „Das ist sehr schmerzhaft.“ Es werde noch eine ganze Weile wehtun, meinte der Bayern-Star noch.

Kane hat sich „durch das Turnier geschleppt“

Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack ergänzte nach dem Spiel: „Er hat sich ein bisschen durch das Turnier geschleppt, das wurde in den letzten Spielen immer deutlicher.“

Thomas Hitzlsperger zeigte als Co-Kommentator in der ARD auch Mitleid mit dem Offensivstar. „Wahrscheinlich ist es unfair, ihn jetzt rauszunehmen und es war gar nicht so leicht in München, die erste Saison ohne Titel zu bestreiten“, meinte der Ex-Nationalspieler.