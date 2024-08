DFB-Pokal: Highlights von VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen im Free-TV bei SPORT1

Alle Highlights aus den beiden letzten Erstrundenspielen im DFB-Pokal im Free-TV: SPORT1 zeigt die besten Szenen von den Spielen des VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am Donnerstag ab 20.15 Uhr in aller Ausführlichkeit.

Die Schwaben und die Werkself hatten die neue Saison mit einem packenden Duell im Supercup eröffnet, während alle anderen Teams im Pokal um den Einzug in die zweite Runde kämpften - und müssen deshalb nachsitzen.

Der VfB tritt am Dienstag zu seinem wegen des Supercups nach hinten geschobenen Erstrunden-Duell mit dem SC Preußen Münster an. Titelverteidiger Leverkusen misst sich am Mittwoch mit dem FC Carl Zeiss Jena.