DFB-Pokal: Münster - Stuttgart LIVE im Free-TV, Stream, Ticker

Der VfB Stuttgart steht vor der nächsten Herausforderung. Nach Niederlagen im Supercup und in der Bundesliga muss im DFB-Pokal gegen Münster ein Sieg her - trotz Personalsorgen.

Englische Woche für den VfB Stuttgart und den SC Preußen Münster : Am Dienstag steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Weil der VfB zu Saisonbeginn im Supercup gegen Bayer Leverkusen gefordert war, kommt es erst jetzt zum Duell im Pokal.

So können Sie Münster - Stuttgart live im TV & Stream verfolgen

Stuttgart geht als klarer Favorit in die Partie (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) . Der Vizemeister muss allerdings auswärts bei dem Zweitligisten ran - und konnte in der jungen Saison noch kein Erfolgserlebnis verzeichnen.

Stuttgart und Münster warten noch auf Sieg

Der Supercup gegen Leverkusen ging auf dramatische Weise verloren und auch in der Liga verlief der Start für die Schwaben nicht nach Maß. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß musste sich dem SC Freiburg mit 1:3 geschlagen geben.

Noch schwerer als die beiden Niederlagen zum Auftakt wiegen vermutlich die zahlreichen Verletzungen. Mit Dan-Axel Zagadou, Anthony Rouault, Leonidas Stergiou, Josha Vagnoman, Nikolas Nartey, Luca Raimund und Luca Pfeiffer fallen sieben Spieler aus. Besonders angespannt ist die Lage in der Defensive.

Der Zweitliga-Aufsteiger konnte in der laufenden Saison aber auch noch nicht glänzen. In der Liga setzte es bisher zwei Niederlagen und ein Remis. Dafür kann Sascha Hildmann anders als Hoeneß personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen.

Nach Stuttgart am Dienstag wird Leverkusen als Supercup-Sieger am Mittwoch dann sein Erstrundenduell mit dem FC Carl Zeiss Jena bestreiten (18 Uhr). SPORT1 zeigt alle Highlights von beiden Partien am Donnerstag um 20.15 Uhr im Free-TV.