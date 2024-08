Fragen und Antworten zur 1. Runde des DFB-Pokals

Was steht an?

Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen ist am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Supercup gegen Vizemeister VfB Stuttgart gefragt. Die Werkself spielt daher ihre Erstrundenpartie beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena am 28. August, die Schwaben einen Tag zuvor beim Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster.

Der Rekordpokalsieger aus München reist zum Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Vincent Kompany gleich am Freitag zum SSV Ulm, der in der vergangenen Saison in die 2. Liga aufgestiegen war. Für den BVB und Neu-Coach Nuri Sahin geht es am Samstag (18.00 Uhr/Sky) in den hohen Norden zum Regionalliga-Klub Phönix Lübeck, der den Favoriten jedoch im Hamburger Volkspark erwartet.