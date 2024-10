Bayern-Star Gnabry: "Ein verlorenes Jahr"

Nach einer völlig verkorksten Saison greift Serge Gnabry beim FC Bayern wieder an und blickt auf die schwere Zeit zurück. Auch über einen möglichen Abschied spricht der Nationalspieler.

Serge Gnabry hatte beim FC Bayern in der vergangenen Saison keine leichte Zeit. Immer wieder warfen den Offensiv-Star Verletzungen zurück, sogar die EM verpasste er - das alles hat den Nationalspieler durchaus getroffen.

„Kalt lässt mich so was nicht. Gefühlt war es ein verlorenes Jahr“, sagte der 29-Jährige jetzt im FC Bayern-Mitgliedermagazin „51″: „ Ich hatte natürlich gehofft, viel zu spielen, viel zu bewirken, beim FC Bayern und bei der Nationalmannschaft. Das war dann leider nicht möglich.“

„Sonst spielt man auch nicht beim FC Bayern“

In der aktuellen Saison ist der Offensivspieler bei Bayern wieder gesetzt und hat in elf Pflichtspielen zwei Tore und vier Vorlagen auf dem Konto. Nach einer titellosen Saison steht der Rekordmeister noch mehr als sonst unter Druck - weiß auch Gnabry, der seit 2018 durchgehend in München spielt.