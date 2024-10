DFB-Pokal: Härtester Bayern-Gegenspieler? Mainz-Profi Amiri überrascht

Douglas Costa als härtester Bayern-Gegenspieler

In seiner Karriere spielte der Routinier bislang 13-mal gegen den Rekordmeister, in acht Partien setzte es dabei eine Niederlage. Bei der Frage nach seinem unangenehmsten Bayern-Gegenspieler gab der frühere Nationalspieler eine durchaus überraschende Antwort.

„Es gab viele gute Gegenspieler, aber der unangenehmste war Douglas Costa. In der Phase damals - seinem ersten Jahr in München - war er wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Er war einfach zu schnell, zu wendig und zu stark.“

Übrigens: Auch wenn sich seit dem Jahr 2020 in Sachen Nationalmannschaft nichts mehr getan hat, so ganz abgeschrieben hat Amiri weitere Einsätze für das DFB-Team noch nicht.

Bundestrainer Julian Nagelsmann coachte Amiri bereits bei der U19 der TSG Hoffenheim, später bei den Profis. „Seitdem er Bundestrainer ist, gab es keinen Kontakt, aber man hat sich immer mal wieder in der Zwischenzeit gesehen, hat sich dann gefreut und ein bisschen unterhalten. Ich denke, der Schlüssel zurück in die Nationalmannschaft ist einfach meine Leistung auf dem Platz. Ich versuche in jedem Spiel, das Beste herauszuholen. Was dabei herauskommt, wird man sehen.“