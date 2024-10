DFB-Pokal: Schon wieder! Zweiter Platzverweis in vier Tagen

Im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach gerät Eintracht Frankfurt früh in Unterzahl. Der Rotsünder ist kein Unbekannter.

Wechselbad der Gefühle bei Eintracht Frankfurt! Im DFB-Pokalspiel gegen Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach dachten die Hessen für einen Moment, den 1:0-Führungstreffer erzielt zu haben, doch stattdessen war die Mannschaft von Dino Toppmöller plötzlich in Unterzahl - und das binnen einer Minute. Das besonders Bittere: Für den Rotsünder ist es der zweite Platzverweis innerhalb von vier Tagen.

Im Deutsche Bank Park lief die 15. Minute Spielminute: Hugo Ekitiké hatte sich gegen Ko Itakura durchgesetzt und den Ball vorbei an Moritz Nicolas im Tor der Gäste untergebracht. Doch Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ahndete ein Foulspiel in der Entstehung und verwehrte Ekitiké den Torerfolg.

Theate sieht schon wieder Rot!

Im Gegenzug stürmten die Gladbacher auf das Tor der Eintracht zu und Lukas Ullrich behauptete sich dabei geschickt gegen Frankfurts Arthur Theate. Der Belgier ging im Rahmen der Aktion zu Boden und berührte dabei mit der rechten Hand den Ball, was den Durchbruch von Ullrich verhinderte, der frei auf das Tor von Kevin Trapp zuzulaufen drohte.

Toppmöller reagiert

Theate wurde bereits am Sonntag in der Bundesliga des Feldes verwiesen. Beim 1:1 gegen Union Berlin wurde Theate in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt - gegen Gladbach war schon nach 15 Minuten Schluss.