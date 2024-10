DFB-Pokal: Später K.o. für den BVB

Beide Teams gingen in beiden Spielabschnitten wenig Risiko und so ereignete sich eine weitestgehend ereignislose Partie. In der Verlängerung schockte der eingewechselte Jonas Wind die Dortmunder schließlich in der 117. Minute.

Groß: „Ich suche keine Ausreden“

„Es ist extrem bitter, nach 117 Minuten so ein Tor zu kassieren. Im Moment tun wir uns schwer“, sagte ein niedergeschlagener Pascal Groß nach der Partie in der ARD . Und auf den dezimierten Kader angesprochen: „Ja, wir haben personelle Probleme, das sieht man glaube ich. Aber für mich sind das keine Ausreden, wir hatten trotzdem genug Mann auf dem Platz. Ich suche keine Ausreden.“

Beinahe hätte der BVB in Unterzahl zu Ende spielen müssen: Felix Nmecha hatte nach einem harten Einsteigen gegen Patrick Wimmer (58.) Glück, dass er nicht vom Platz flog. Schiedsrichter Daniel Siebert versah Nmecha „nur“ mit einer Gelben Karte. In der zweiten Runde des DFB-Pokals gibt es noch keinen Videobeweis - erst ab dem Achtelfinale.

BVB von Verletzungssorgen geplagt

Sahin war mit erheblichen Personalsorgen in das Duell gegen Wolfsburg gegangen und musste unter anderem auf das Innenverteidiger-Duo Niklas Süle und Waldemar Anton verzichten. In der Innenverteidigung durfte Emre Can an der Seite von Nico Schlotterbeck von Beginn an ran.