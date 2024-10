DFB-Pokal: Wolfsburg - BVB heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt der VfL Wolfsburg im Bundesliga-Duell Borussia Dortmund. So können Sie den VfL gegen den BVB live im TV und Stream verfolgen.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals tritt der BVB am Dienstag, 29. Oktober auswärts beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg an. Anstoß in der Volkswagen Arena ist um 20.45 Uhr (LIVETICKER).