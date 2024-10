Hat Bayer Leverkusen endlich den Havertz-Nachfolger?

Niklas Trettin 31.10.2024 • 12:14 Uhr Seit Kai Havertz, der im Oktober 2016 für die Leverkusener Profis debütiert hat, ist es keinem Bayer-Eigengewächs mehr gelungen, sich als Bundesliga-Spieler zu etablieren. Nun verkörpert ein 17-Jähriger die Hoffnung des Vereins, dass endlich wieder Talente in Sicht sind, die diese Sehnsucht stillen können.

Ganz neu war das Gefühl für Francis Onyeka nicht, als er am Dienstag beim Pokalspiel seiner Leverkusener gegen den SV Elversberg (3:0) auf der Bank Platz nahm.

Bereits zweimal zuvor durfte der 17-Jährige aus Bayers Nachwuchs bei den Erwachsenen reinschnuppern - sowohl in der ersten Pokal-Runde beim Auswärtssieg in Jena als auch im Champions-League-Gastspiel bei Stade Brest. Für einen Einsatz reichte es da noch nicht.

Doch nun war es endlich soweit: Trainer Xabi Alonso wechselte Onyeka, der als Toptalent der U19 gilt, kurz vor Schluss für Arthur ein und ermöglichte ihm seine ersten sieben Minuten bei den Profis, die er gleich zu nutzen wusste.

Auffallend mutig agierte er, suchte immer wieder das Dribbling und setzte sich ein ums andere Mal durch. „Mein Motto war, nicht nachzudenken, einfach nur spielen“, betonte der spürbar glückliche Debütant hinterher: „Das hat sich sehr gut angefühlt, ein schönes Erlebnis.“

Alonso lobt Leverkusens Top-Talent

An die letzten Worte, die ihm Alonso in den Sekunden vor seiner Einwechslung mit auf den Weg gegeben hatte, konnte sich der von den vielen Eindrücken überwältigte Youngster hingegen nicht mehr erinnern. „Ich war da schon so im Tunnel“, verriet Onyeka, der dennoch Lob von höchster Stelle erhielt.

„Francis hat sich diese Chance verdient. Er ist sehr dynamisch. An dieses Debüt wird er sich in Zukunft sicher erinnern. Wir haben gesehen, dass er eine große Entwicklung in der U19 hingelegt hat. Mit Flo (Florian Wirtz), Boni (Victor Boniface) und Grimaldo zu spielen, ist wichtig für ihn“, sagte der Spanier.

Dass Alonso ohnehin große Stücke auf Onyeka hält, zeigte er nicht zum ersten Mal. Im Sommer nahm er ihn mit ins Trainingslager und lässt den Mittelfeldspieler seither oft bei den Profis mit trainieren.

Dort fällt der gebürtige Gummersbacher als Box-to-Box-Spieler auf, der über einen guten Abschluss verfügt und zugleich spielintelligent sowie zweikampfstark ist.

Dazu spielt Onyeka nicht nur im Verein, sondern auch in den deutschen Juniorenteams eine Rolle. Er durchlief seit der U15 alle Auswahlmannschaften - und soll jetzt einer sein, der in Leverkusen eine lange Sehnsucht stillt.

„Ein Spieler, auf den wir viele Hoffnungen setzen“

Schließlich trug die Nachwuchsschmiede lange Zeit keine Früchte, die von den Profis geerntet werden konnten. Wirtz kam vom 1. FC Köln und absolvierte nur vier Spiele für die Leverkusener Jugend. Davor war Kai Havertz, der 2016 debütierte, das letzte Eigengewächs, das den Sprung nach oben schaffte und zum Bundesligaspieler reifte.

Seitdem herrscht absolute Flaute. Ein Problem, das Bayer unbedingt lösen will - mit Onyeka als gutem Beispiel: Mit sieben Jahren kam er zum Verein und wurde zuletzt mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.

„Er ist ein Spieler, auf den wir viele Hoffnungen setzen“, bestätigte Alonso in der Vorwoche. Doch Onyeka ist nicht längst nicht der einzige Nachwuchsmann mit großem Potenzial, wie Sportdirektor Simon Rolfes bereits im April zu verstehen gab: „Du wirst nicht permanent in fertige Spieler investieren können.“

Vor allem aus dem aktuellen U17-Kader erhoffe man sich „einen Schub“. Bis zu zehn Nachwuchsspielern aus der Mannschaft traue man den Sprung zu den Profis zu.

Im Sommer kündigte Rolfes dann an, künftig deutlich stärker auf eigene Talente setzen zu wollen. „Wir haben aktuell nur zwei Spieler in unserem Kader, die aus unserer Nachwuchsabteilung kommen. Wenn wir unser aktuelles sportliches Niveau halten könnten, aber fünf, sechs, sieben, acht oder neun Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader hätten, wäre das fantastisch“, sagte der 42-Jährige in einem Gespräch mit dem englischen TV-Sender Sky Sports. „Ich denke, das würde dem ganzen Klub einen Push geben, was Entwicklung und Identität betrifft. Es ist ein langfristiges Projekt.“

Bayer will klubinterne Talente besser betreuen

Bei diesem Vorhaben befinde sich der Verein inzwischen auf einem guten Weg. „Wir machen in unserer Nachwuchsarbeit große Schritte nach vorne und haben viele U-Nationalspieler. Vor fünf Jahren hatten wir vielleicht zwei oder drei, jetzt sind es fast 20. Wir verbessern uns, aber wir müssen beweisen, dass wir in der Lage sind, unsere Talente zu entwickeln“, ergänzte Rolfes.

Um die Erfolgschancen zu erhöhen, hat Bayer im Oktober 2023 mit Jefta Bresser einen neuen Chef in die Jugendabteilung geholt, der einige alte Strukturen und Arbeitsweisen verändern soll, um die Talente im Verein besser betreuen zu können.