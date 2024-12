Kompany: Kein Vorwurf an Rotsünder Neuer

Viel Frust, aber keine Vorwürfe an Rotsünder Manuel Neuer: Sein Kapitän habe in der entscheidenden Szene in der 17. Minute "eine Entscheidung getroffen. Es war knapp. Das ist Fußball und das gehört dazu", sagte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany zur Hinausstellung seines Torwarts beim 0:1 (0:0) im Pokal-Achtelfinale gegen Doublesieger Bayer Leverkusen. Auch Präsident Herbert Hainer war nachsichtig: "Das sind Entscheidungen von Millisekunden, da kann man ihm keinen Vorwurf machen."

Dies sei "sehr bitter", betonte auch Kompany. Man könne die Niederlage "nicht schön reden". Aber, fügte er an: "Diese Leistung war positiv. Wenn diese Energie bleibt, werden wir noch viel gewinnen. Diesen Pokal in dieser Saison nicht. Aber diese Mannschaft kann weiter wachsen, sie bekommt ihre Momente." Man werde, so Kompany, ab Mittwoch "wieder Vollgas geben". Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielen die Bayern gegen Heidenheim.