Darum fehlt Esther Sedlaczek im DFB-Pokal

SPORT1 26.08.2025 • 20:42 Uhr Esther Sedlaczek ist bei der ARD-Übertragung der ersten Pokalrunde abwesend. Bastian Schweinsteiger hat eine andere Moderatorin an seiner Seite. Das steckt dahinter.

Das Erste begleitet das DFB-Pokalspiel der 1. Runde zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfB Stuttgart (TICKER) mit einem ungewohnten Duo. Bastian Schweinsteiger ist als Experte im Einsatz, doch an seiner Seite befindet sich nicht Esther Sedlaczek.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Moderatorin legt im Sommer eine Baby-Pause ein. Die 39-Jährige hat Ende Juli ihr drittes Kind auf die Welt gebracht. Seit Februar dieses Jahres ist bekannt, dass Sedlaczek erneut Mutter wird.

Ihr nächster Einsatz in der ARD ist für den 4. September 2025 vorgesehen. Dann wird sie gemeinsam mit Schweinsteiger durch die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei führen.

Als Sedlaczeks Stellvertreterin ist Lea Wagner in Braunschweig im Einsatz. Die 31-Jährige moderiert seit über zwei Jahren die Sportschau.