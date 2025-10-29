FC Bayern: Manuel Neuer ist wohl nicht mit nach Köln gereist

Julius Schamburg 29.10.2025 • 21:25 Uhr Manuel Neuer fehlt im DFB-Pokal gesperrt. Der Torhüter des FC Bayern ist wohl nicht mit der Mannschaft nach Köln gereist.

Manuel Neuer hat die Reise zum Spiel des FC Bayern gegen den FC Köln im DFB-Pokal (Jetzt im LIVETICKER) wohl gar nicht erst angetreten.

Sky berichtet, dass Neuer fehlte. Auf der Pressekonferenz vor der Partie hatte Trainer Vincent Kompany die Entscheidung dem Torhüter noch selbst überlassen.

FC Bayern: Neuer fehlt gesperrt

„Die Entscheidung ist frei und liegt bei Manu. In seinem Kopf muss er sich vorbereiten auf Leverkusen, das ist seine Rolle: Wer mitfliegen oder mitfahren will, kann das immer bei uns. Man darf nicht vergessen, wir spielen kurz danach. Die Vorbereitung auf Leverkusen ist das Wichtigste für ihn“, sagte Kompany.

Der Stammkeeper des FC Bayern ist für das Spiel gegen den Effzeh nach seiner Roten Karte im Dezember beim Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen gesperrt.

Anstelle von Neuer darf Jonas Urbig - wie schon am Samstag beim 3:0 in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach – von Beginn an ran.

DFB-Pokal: Urbig mit Glanzparade - dann der Schock

Für Urbig ist es eine emotional besondere Rückkehr, schließlich durchlief der 22-Jährige alle Nachwuchsteams des FC Köln, ehe er im vergangenen Winter an die Isar wechselte.

Urbig konnte sich direkt in der 11. Minute auszeichnen, als er einen Distanzschuss von Kölns Ísak Jóhannesson mit einer sehenswerten Flugparade entschärfte.