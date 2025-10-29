FC Bayern: Manuel Neuer ist wohl nicht mit nach Köln gereist

Manuel Neuer hat die Reise zum Spiel des FC Bayern gegen den FC Köln im DFB-Pokal (Jetzt im LIVETICKER) wohl gar nicht erst angetreten.
Neuer wohl gar nicht im Stadion
Sky berichtet, dass Neuer fehlte. Auf der Pressekonferenz vor der Partie hatte Trainer Vincent Kompany die Entscheidung dem Torhüter noch selbst überlassen.
FC Bayern: Neuer fehlt gesperrt
„Die Entscheidung ist frei und liegt bei Manu. In seinem Kopf muss er sich vorbereiten auf Leverkusen, das ist seine Rolle: Wer mitfliegen oder mitfahren will, kann das immer bei uns. Man darf nicht vergessen, wir spielen kurz danach. Die Vorbereitung auf Leverkusen ist das Wichtigste für ihn“, sagte Kompany.
Der Stammkeeper des FC Bayern ist für das Spiel gegen den Effzeh nach seiner Roten Karte im Dezember beim Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen gesperrt.
Anstelle von Neuer darf Jonas Urbig - wie schon am Samstag beim 3:0 in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach – von Beginn an ran.
DFB-Pokal: Urbig mit Glanzparade - dann der Schock
Für Urbig ist es eine emotional besondere Rückkehr, schließlich durchlief der 22-Jährige alle Nachwuchsteams des FC Köln, ehe er im vergangenen Winter an die Isar wechselte.
Urbig konnte sich direkt in der 11. Minute auszeichnen, als er einen Distanzschuss von Kölns Ísak Jóhannesson mit einer sehenswerten Flugparade entschärfte.
Es folgte der Schock für den FC Bayern: In der 31. Minute musste Urbig zum ersten Mal hinter sich greifen. Ragnar Ache köpfte nach einer Ecke zum 1:0 für den Effzeh ein. Wenige Minuten später drehten die Münchner die Partie durch Luis Díaz und Harry Kane in eine 2:1-Führung.