FC Bayern: Eberl reagiert auf Kane-Gerüchte

Maximilian Lotz , Stefan Kumberger 10.02.2026 • 10:56 Uhr Sportvorstand Max Eberl äußert sich zu Spekulationen um die Zukunft von Bayern-Torjäger Harry Kane. Und er präzisiert seine Aussage zu laufenden Gesprächen.

Wie groß ist die Furcht des FC Bayern vor einem Abgang von Toptorjäger Harry Kane? Sportvorstand Max Eberl hat auf die jüngsten Gerüchte um die Zukunft des 32 Jahre alten Engländers reagiert.

„Das, was um uns herum wabert, dass jemand irgendwas vorbereitet, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir mit Harry im intensiven Austausch sind, was ihn und unseren Erfolg betrifft. Und die anderen Schritte werden danach kommen“, sagte Eberl auf SPORT1-Nachfrage auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Viertelfinale der Bayern gegen RB Leipzig (Mittwoch, 20.45 Uhr im LIVETICKER).

FC Bayern: Neue Gerüchte um Kane-Klausel

Kanes Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2027. Nach übereinstimmenden Medienberichten beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die es Kane einen Abgang im Sommer für „nur“ 65 Millionen Euro Ablöse ermöglichen soll.

Während ursprünglich die Rede davon war, dass Kane von dieser Option nur bis zum 31. Januar hätte Gebrauch machen können, berichtete der kicker nun, dass die Frist angeblich noch bis Ende Februar gelte. Neben einer Rückkehr nach England wird auch über ein mögliches Interesse aus Saudi-Arabien spekuliert.

Gespräche oder Verhandlungen mit Kane? Eberl präzisiert Aussagen

Zuletzt hatte Eberl beim Neujahrs-Empfang der DFL Ende Januar Gespräche mit Kane bestätigt. „Ich wurde gefragt und ich habe gesagt: ‚Wir reden.‘ Ich habe nicht gesagt, dass wir verhandeln. Die Verhandlungen sind noch nicht gestartet“, präzisierte Eberl nun am Dienstag seine Aussagen.

Generell fühlt sich Kane, der 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zu den Bayern kam, in München wohl.