DFB-Pokal heute live : Leverkusen - FC Bayern im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 22.04.2026 • 17:45 Uhr Bayer Leverkusen empfängt heute den FC Bayern. Der Anstoß ist um 20.45 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im Free-TV, Stream und Liveticker verfolgen können.

Heute Abend (20.45 Uhr im LIVETICKER) empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München in der BayArena zum ersten Halbfinale des DFB-Pokals. Es ist bereits das neunte Pokalduell dieser beiden Klubs – gegen keinen Gegner trat die Werkself häufiger im Wettbewerb an.

Unter Kasper Hjulmand will Leverkusen an den 1:0-Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. Für den Rekordmeister um Trainer Vincent Kompany geht es darum, eine seltene Serie zu verhindern: Noch nie schied der FCB in zwei Pokalsaisons in Folge gegen denselben Gegner aus. Die Partie wird von FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer geleitet.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: So verfolgen Sie Leverkusen – FC Bayern

TV : ZDF, Sky

: ZDF, Sky Livestream : sportstudio.de, WOW

: sportstudio.de, WOW Liveticker: SPORT1

Leverkusen vs. Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Culbreath, Aleix García, Palacios, Grimaldo – Maza, Tella – Schick

FC Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane

Leverkusen geht mit gemischten Gefühlen in das Traditionsduell. Nach dem jüngsten 1:2-Dämpfer gegen den FC Augsburg und dem Abrutschen auf Rang sechs in der Bundesliga ist der Umweg über den DFB-Pokal eine realistische Tür zur Rettung einer bislang wechselhaften Saison.

Geschäftsführer Simon Rolfes spricht von einem „besonderen Spiel für alle“, Verteidiger Jarell Quansah betonte nach dem Fan-Appell in der Nordkurve die große Solidarität im Klub. Hoffnungsträger ist erneut Patrik Schick, der in den letzten drei Heimauftritten im Pokal jeweils traf.

Pokal-Rekordsieger FC Bayern reist mit Meistertitel und Neuer-Rekord an

Der FC Bayern kommt als frisch gekürter 35-maliger deutscher Meister ins Rheinland, hat unter Vincent Kompany aber in dieser Saison in Leverkusen noch nicht gewonnen (Remis in der Liga). Für Manuel Neuer steht das 63. DFB-Pokalspiel an – damit würde er zu Torhüterlegenden wie Sepp Maier aufschließen, nur Oliver Kahn absolvierte mehr Partien (67).

Kompany rotierte beim jüngsten 2:0-Sieg in Stuttgart auf acht Positionen und setzte unter anderem auf Keeper Jonas Urbig. In der Königsklasse ist München weiterhin im Titelrennen, dennoch blieb die Konzentration auf den nationalen Wettbewerb bislang hoch: Der Klub hat seit April 2024 kein Auswärtsspiel auf deutschem Boden verloren (21 Siege, sechs Remis).

Kane vs. Schick und historische Serien

Seit Beginn der Vorsaison ist Harry Kane mit sieben Treffern der erfolgreichste Torschütze im DFB-Pokal, Leverkusens Patrik Schick folgt mit sechs Toren. Die Werkself hat in jeder ihrer letzten 41 Pokalpartien mindestens einmal getroffen – länger trafen in der Historie nur Bremen und Köln (je 43 Spiele). Auf der anderen Seite gewann der FC Bayern 21 seiner jüngsten 22 Auswärtsspiele bei Bundesligisten im Pokal.

Das letzte torlose Leverkusener Pokalspiel datiert aus dem Viertelfinale 2014/15 gegen die Münchner (0:0 n. V., 3:5 i. E.), während das bislang letzte Pokalduell in der BayArena 2017/18 mit 6:2 an die Bayern ging.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV beim ZDF zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird B04 gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live beim ZDF im Free-TV und im Stream sowie bei Sky im TV und im Stream verfolgt werden.

DFB-Pokal: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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