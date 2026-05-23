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FC Bayern: Olise sorgt für kuriose Szene im Pokalfinale

Olise sorgt für kuriose Szene

Im Pokalfinale sitzt Michael Olise mitten im Spiel auf einmal auf der Bayern-Bank. Das steckt dahinter.
Michael Olise ist nicht wie jeder andere. Der Franzose sorgt auf der Meisterfeier auf dem Münchener Rathausbalkon gleich mehrfach für seltsame Momente.
Raphael Weber
Im Pokalfinale sitzt Michael Olise mitten im Spiel auf einmal auf der Bayern-Bank. Das steckt dahinter.

Shootingstar Michael Olise hat sich im Pokalfinale zwischen seinem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (Endstand: 3:0) eine kuriose Pause gegönnt.

Nach knapp 57 Minuten nahm der Franzose auf einmal auf der Bank der Bayern Platz, plauderte locker unter anderem mit Lennart Karl. Hatte Trainer Vincent Kompany ihn etwa schon ausgewechselt? Nein.

Darum saß Olise plötzlich auf der Bank des FC Bayern

Hintergrund der Aktion war der dichte Pyro-Rauch, in den beide Fanlager das Berliner Olympiastadion gehüllt hatten. Kurz nach dem 1:0, das Harry Kane für die Bayern erzielt hatte (55.) war an Weiterspielen nicht zu denken, Schiedsrichter Sven Jablonski unterbrach die Partie für gut fünf Minuten.

Olise nutzte die Zeit sinnvoll, um sich ein bisschen auf der bequemen Bank auszuruhen. Als das Spiel weiterging, war der Bundesliga-Spieler der Saison wieder mit von der Partie.

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