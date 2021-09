Nationalmannschaft: Duell unter Flick mit Musiala, Sané, Süle, Reus

Da Thomas Müller (Adduktoren) verletzt abreisen musste, muss Flick umbauen. Über Marco Reus schwärmte er stets in den höchsten Tönen und Reus ist in guter Form. “Ich will immer auf dem Platz stehen“, sagte der Routinier auf SPORT1-Nachfrage. “Das ist und war immer mein Anspruch!“ Gündogan hat sich hingegen nach Gesprächen mit Flick dafür entschieden, seine DFB-Karriere fortzusetzen. Wäre ihm keine Startelf in Aussicht gestellte worden, hätte er sich wohl nicht dazu entschieden. Ohnehin hat er bei Manchester City in der Offensive in den vergangenen Monaten brilliert. Tendenz: Gündogan spielt!