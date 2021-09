Nationalmannschaft: Leroy Sané begeistert endlich auch im DFB-Team

Der Neu-Bundestrainer setzte in beiden WM-Qualifikationsspielen von Beginn an auf das vermeintliche Münchner Sorgenkind. „Ich habe schon in München Ansätze gesehen und auch in Liechtenstein“, erklärt Flick seine Entscheidung pro Sané. „Ich freue mich, wenn er so agil auftritt.“