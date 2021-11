DFB-Pressekonferenz LIVE mit Flick und Müller nach Corona-Fall von Süle

„Vor ein paar Wochen haben wir vorne Alternativen gebraucht. Jetzt haben wir sie. Tommy Burkhardt hat eine gute Perspektive. Bei Lukas Nmecha wird man sehen, ob er im heimischen Stadion hier morgen in der Startelf steht. Kevin Volland ist in Monaco in einer guten Form. Leider ist Timo Werner nich dabei und Karim Adeyemi musste abreisen. In der Offensive haben wir uns einiges ausgedacht. Jetzt bekommen andere Spieler eine Chance. Wir jammern nicht und geben den Spielern das Vertrauen, die da sind.“