DFB-Team: Nmecha Startelf-Kandidat, Flick zum Improvisieren gezwungen

Der Bundestrainer muss im Duell am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein auf die gesetzten Niklas Süle (positiver COVID-19-Test), Joshua Kimmich und Serge Gnabry (beide Quarantäne) verzichten. Kurzfristig fällt auch Julian Draxler wegen einer Muskelverletzung aus, wie Flick am Mittwoch verriet.