Nationalmannschaft: Miroslav Klose spricht über Joachim Löw

Dass Löw nicht spätestens nach der verpatzten WM 2018 in Russland zurückgetreten sei, habe an dessen Naturell gelegen, so Klose: „Das hätte nicht zu seiner Art gepasst. Seine Denkweise ist, dass er Erfolge noch mal bestätigen will, dass er noch mal ein paar neue Gedanken hat, die er umsetzen will.“