Nationalmannschaft: Diese DFB-Stars können vom Corona-Schock profitieren

Im Sturmzentrum riecht es aufgrund des Werner-Ausfalls nach dem Debüt von U21-Europameister-Torschütze Lukas Nmecha. „Timo ist leider nicht dabei, jetzt kriegen andere ihre Chance“, erklärt Flick, „wir gucken mal, was morgen passiert und ob Nmecha im heimischen Stadion in Wolfsburg eventuell in der Startelf stehen wird. Ich heize die Spekulationen mal an.“ Weitere Alternative wäre der nachnominierte Kevin Volland: „Er hat enorme Qualitäten und ist in Monaco in guter Form.“