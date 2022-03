DFB-Team: Flicks Gewinner und Verlierer mit Blick auf die WM

Der größte Lichtblick in den ersten Länderspielen 2022. Überzeugte in ungewohnter Rolle als offensiver Sechser, holte sich für seine Ballsicherheit, Pressingresistenz, Dribbelstärke sowie seine Aggressivität gegen den Ball mehrfach Extra-Lob von seinem Förderer Flick ab. In seiner aktuellen Verfassung muss auch Goretzka erst einmal an dem 19-Jährigen vorbeikommen! (Kommentar: Deutschlands nächster Superspieler)