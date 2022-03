Jamal Musiala vom FC Bayern ist Deutschlands nächster Superspieler - Kommentar

Wenn der clevere Dribbler den Ball hatte, war er nur durch ein Foul zu stoppen. Und wenn er ihn nicht hatte, jagte er ihm hinterher. Flick stufte die Leistung seines Lieblings hinterher zu Recht als „überragend“ ein. Bis auf Pedri (19/FC Barcelona), Jude Bellingham (18/Borussia Dortmund) und mit Abstrichen noch Eduardo Camavinga (19/Real Madrid) und der schwer verletzte Florian Wirtz (18/Bayer Leverkusen) verfügt europaweit kein Spieler in Musialas Altersklasse über so eine Reife und Präsenz in seinem Spiel!